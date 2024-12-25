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17:44, 25 декабря 2024Экономика

Центробанк сообщил о готовности россиян к росту инфляции

ЦБ сообщил о падении индекса потребительских настроений до минимума за два года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В декабре инфляционные ожидания россиян выросли с 13,4 процента до 13,9 процента, причем рост наблюдается как у граждан со сбережениями, так и без них. Об этом говорится в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» Банка России.

Под инфляционными ожиданиями подразумевают оценку величины роста цен в ближайший год от участников опроса. При этом наблюдаемая населением годовая инфляция поднялась до 15,9 процента.

Индекс потребительских настроений опустился до минимума за два года. Вместе с ним снизились и оценки текущего состояния, и ожидания опрошенных. В то же время доля респондентов, выбирающих не тратить деньги на покупку дорогостоящих товаров, а откладывать их, осталась практически без изменений — на уровне 52,8 процента.

Также выросли ценовые ожидания предприятий, участвующих в опросе ЦБ. Из-за роста издержек и ожиданий по увеличению спроса в ближайшие три месяца они прогнозируют такую динамику повышения стоимости товаров, что по итогам года она дала бы инфляцию в районе 10,6 процента.

Декабрьский макроэкономический опрос Банка России показал, что аналитики ожидают замедления инфляции в 2025 году до шести процентов, а в 2026-м — до 4,5 процента.

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Ранее в регуляторе признали, что инфляция ускорилась и к концу года может достичь 9,6-9,8 процента, а ожидать разворота можно будет только к маю. При этом, как объяснил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, решение не повышать ключевую ставку на декабрьском заседании связано с неожиданно сильной реакцией рынка на прошлое ужесточение.

По его словам, до этого регулятор действительно больше обращал внимания на инфляцию и инфляционные ожидания, но теперь вынужден был учитывать резкое сокращение кредитования и ужесточение его условий. Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ситуация в области займов выглядит так, будто ставка уже достигла 24 процентов.

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