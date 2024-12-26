В Банке России анонсировали победу над инфляцией

В ЦБ РФ объяснили отличие ситуации с высокой ключевой ставкой в 2022-м и 2024-м

В Банке России назвали кардинально разными ситуации с высокой ключевой ставкой в первой половине 2022 года и в текущий период времени, анонсировав при этом победу над инфляцией. Соответствующий комментарий регулятора опубликован в его Telegram-канале среди ответов на вопросы в чат-боте.

Центробанк (ЦБ) попросили высказаться по поводу аналогий с позапрошлым годом, когда резкого подъема ставки до 20 процентов годовых оказалось достаточно для быстрого снижения инфляции, сейчас же достичь результата пока не удается.

В ответ в Центробанке объяснили, что, если весной 2022-го речь шла об «обналичивании денег с банковских счетов, ажиотажном потребительском спросе, всплеск инфляционных ожиданий» на фоне ситуации с валом антироссийских санкций, то теперь, хотя ограничения никуда не делись, экономика растет, а «ажиотажного спроса давно нет», в РФ присутствует «довольно устойчивый высокий спрос, который до недавнего времени подпитывался масштабным кредитованием и бюджетными стимулами».

«В условиях, когда возможности производства ограничены нехваткой рабочей силы и теми же санкциями, этот спрос вызывает устойчивый рост цен», — напомнил регулятор, уточнив, что с избыточным спросом, превышающим возможности производства, и ведется борьба, в рамках которой ключевая ставка будет «удерживаться на высоких уровнях до победы над инфляцией».

На прошлой неделе ставку неожиданно решили сохранить на уровне 21 процента годовых, объяснив такой шаг более существенным, чем предполагало октябрьское повышение ставки, ужесточением денежно-кредитных условий.

Ранее Центробанк в письме, направленном в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова, указал, что кредиты, взятые по более привлекательным, чем сейчас, условиям, даже если их направить в инвестиции, не дадут производителям новых ресурсов, а влияние полученных таким образом средств обострит конкуренцию за имеющиеся на рынке кадры, оборудование и мощности, в результате чего «вырастет не производство, а издержки и вместе с ними цены на конечную продукцию».