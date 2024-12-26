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15:59, 26 декабря 2024Экономика

В Банке России анонсировали победу над инфляцией

В ЦБ РФ объяснили отличие ситуации с высокой ключевой ставкой в 2022-м и 2024-м
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Банке России назвали кардинально разными ситуации с высокой ключевой ставкой в первой половине 2022 года и в текущий период времени, анонсировав при этом победу над инфляцией. Соответствующий комментарий регулятора опубликован в его Telegram-канале среди ответов на вопросы в чат-боте.

Центробанк (ЦБ) попросили высказаться по поводу аналогий с позапрошлым годом, когда резкого подъема ставки до 20 процентов годовых оказалось достаточно для быстрого снижения инфляции, сейчас же достичь результата пока не удается.

В ответ в Центробанке объяснили, что, если весной 2022-го речь шла об «обналичивании денег с банковских счетов, ажиотажном потребительском спросе, всплеск инфляционных ожиданий» на фоне ситуации с валом антироссийских санкций, то теперь, хотя ограничения никуда не делись, экономика растет, а «ажиотажного спроса давно нет», в РФ присутствует «довольно устойчивый высокий спрос, который до недавнего времени подпитывался масштабным кредитованием и бюджетными стимулами».

«В условиях, когда возможности производства ограничены нехваткой рабочей силы и теми же санкциями, этот спрос вызывает устойчивый рост цен», — напомнил регулятор, уточнив, что с избыточным спросом, превышающим возможности производства, и ведется борьба, в рамках которой ключевая ставка будет «удерживаться на высоких уровнях до победы над инфляцией».

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На прошлой неделе ставку неожиданно решили сохранить на уровне 21 процента годовых, объяснив такой шаг более существенным, чем предполагало октябрьское повышение ставки, ужесточением денежно-кредитных условий.

Ранее Центробанк в письме, направленном в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова, указал, что кредиты, взятые по более привлекательным, чем сейчас, условиям, даже если их направить в инвестиции, не дадут производителям новых ресурсов, а влияние полученных таким образом средств обострит конкуренцию за имеющиеся на рынке кадры, оборудование и мощности, в результате чего «вырастет не производство, а издержки и вместе с ними цены на конечную продукцию».

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