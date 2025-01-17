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16:13, 17 января 2025Экономика

Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

«Финуслуги»: Средняя стоимость потребкредитов в РФ поднялась выше 32 % годовых
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя стоимость потребкредитов для населения впервые за время расчета соответствующего индекса (с марта 2022 года) превысила 32 процента годовых. Рекордным уровень показателя назвали в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе рассчитывающего его маркетплейса «Финуслуги», созданного Мосбиржей.

Индекс, определяемый как среднее значение полной стоимости кредитов в двадцати крупнейших банках страны, вырос за неделю на 0,35 процентных пункта (п.п.), достигнув на 16 января 32,03 процента годовых.

В материалах также отмечается, что средняя ставка по необеспеченным кредитам в РФ выросла на 0,56 п.п., составив 33,96 процента.

В ноябре 2024 года стало известно, что на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) выдача потребительских кредитов в стране рухнула до минимума с 2022 года. Решив не повышать ставку еще раз в конце декабря, регулятор объяснил такой шаг более существенным, чем предполагал ее предыдущий подъем до 21 процента, ужесточением денежно-кредитных условий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

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