Банк России сообщил о снижении прогноза по ключевой ставке в 2025 году

Аналитики ЦБ понизили ожидания по средней ключевой ставке в 2025 году до 20,5 %

Опрошенные Банком России аналитики понизили ожидания по средней ключевой ставке в текущем году, увеличив их в отношении значения показателя в 2026-м. Об этом говорится в февральском макроэкономическом опросе регулятора.

Относительно декабрьских данных прогноз на 2025 год уменьшился на 0,8 процентного пункта, до 20,5 процента годовых, а на 2026-й — вырос на 0,4 процентного пункта, до 15 процентов. По результатам предыдущего опроса уровни взлетели на 3,3 и 2,1 процентного пункта соответственно на фоне роста ключевой ставки до 21 процента и ожидавшегося ее дальнейшего повышения.

Результаты опроса, проведенного ЦБ с 31 января по 4 февраля, являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций. В случае если респондент давал свои ожидания в виде интервала, для расчета учитывалась его середина, отмечается в материалах.

Говоря об инфляции, российские эксперты ужесточили свои прогнозы относительно конца прошлого года. Цены, согласно их ожиданиям, вырастут в 2025 году на 6,8 процента (против 6,0 процента, по версии, озвученной ранее), а в 2026-м — на 4,6 процента (против 4,5). Оценка роста ВВП выросла на 0,1 процентного пункта, до 1,6 процента.

