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18:04, 11 декабря 2024Экономика

Прогнозы по инфляции и ключевой ставке повысились

ЦБ: на 2025 год аналитики спрогнозировали ключевую ставку в 21,3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по инфляции на 2024 год до 9,2 процента (плюс 1,5 процентного пункта к октябрьскому прогнозу). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Прогноз на 2025 год предполагает ее снижение до шести процентов, а на 2026 год — до 4,5 процента. К цели, поставленной ЦБ, инфляция, по мнению аналитиков, вернется к 2027 году.

Кроме того, выросли ожидания аналитиков по средней ключевой ставке. В декабре она составит 21,5 процента, а в 2025 году — 21,3 процента (плюс 3,3 процентного пункта). Что касается 2026 года, то участники опроса заявили о 14,6 процента (плюс 2,1 процентного пункта).

Что касается ВВП, то прогноз по его росту в 2024 году повышен до 3,8 процента (плюс 0,1 процентного пункта). А вот прогнозы на 2025-2026 годы понижены до 1,5 и 1,7 процента.

Ранее появился прогноз, что Банк России может в декабре повысить ключевую ставку до 24 процентов годовых, а после взять длительную паузу.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ключевая ставка снизится не раньше конца 2025 года.

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