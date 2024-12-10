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16:27, 10 декабря 2024Экономика

Ключевой ставке Банка России предсказали длительное сохранение после резкого повышения

Аналитик Ващелюк: Банк России повысит ключевую ставку до 24 % и возьмет паузу
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На фоне высокого инфляционного давления и сохранения тенденции к его росту Банк России может повысить в декабре ключевую ставку до 24 процентов годовых, после чего, при условии отсутствия ускорения роста цен, взять длительную паузу для оценки динамики экономики. Это следует из комментария старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, поступившего «Ленте.ру».

«Более решительный шаг в повышении ключевой ставки может стать важным сигналом для рынка о бескомпромиссном настрое регулятора», — указала специалист, напомнившая, что недельная инфляция в России достигла 0,5 процента, а месячная в ноябре — 1,5 процента.

Предсказывая резкий рост ставки, она отметила, что устойчивое замедление розничного кредитования позитивно с точки зрения будущего снижения инфляции, но темпы роста потребительских цен сейчас по-прежнему высоки, а в начале января бизнес обычно повышает цены, причем в 2025-м «масштабы индексации могут вновь заметно превысить ожидания в условиях существенного роста тарифов и зарплат».

В то же время эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер на фоне оперативного восстановления курса рубля, ослабление которого называли еще одним проинфляционным фактором, ранее предположил, что Центробанк, вероятно, «уже не будет столь суров и 20 декабря обойдется без сильного повышения ключевой ставки».

Глава регулятора Эльвира Набиуллина на прошлой неделе допускала повышение ставки в конце года с оговоркой, что решение еще не предопределено.

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