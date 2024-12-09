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10:35, 9 декабря 2024Экономика

В России допустили технический отскок ослабевшего к рублю доллара

Эксперт Зельцер: рубль по инерции может еще немного укрепиться
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С учетом того, что рублю за последние восемь торговых сессий удалось нивелировать все понесенные в ноябре потери, курс нацвалюты уже находится на уровнях третьей декады октября и «по инерции может еще немного укрепиться», считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Он допустил, что «вскоре у инвалют появится шанс на технический отскок».

Причинами произошедшего резкого улучшения ситуации для рубля специалист назвал нормализацию положения дел с ликвидностью, отказ Центробанка от скупки валют по бюджетному правилу и настройку механизмов расчетов за экспорт. «С технической точки зрения так и бывает на максимумах — паника, депрессия, алармистские оценки. В такой эмоциональной ситуации и формируются ценовые пики», — прокомментировал он.

Зельцер напомнил, что доллар при этом остается на годовых максимумах к другим ведущим мировым валютам, но ожидающееся 18 декабря решение ФРС США о снижении ставки «может локально придавить американца». В то же время оперативное восстановление рубля после ослабления способно повлиять на замедление инфляционных ожиданий в стране, в связи с чем «возможно, ЦБ (РФ) уже не будет столь суров и 20 декабря обойдется без сильного повышения ключевой ставки», — резюмировал эксперт.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на выходные и понедельник, опустился ниже отметки в 100 рублей впервые с 19 ноября. Курс американской валюты упал почти на четыре рубля — с 103,38 до 99,42 рубля, европейская также снизилась — со 109,78 до 106,3 рубля.

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