ЦБ начал принимать меры по укреплению рубля

ЦБ не будет покупать иностранную валюту на российском рынке до конца 2024 года

Руководство Центробанка (ЦБ) приняло решение не осуществлять закупки иностранной валюты на российском рынке в период с 28 ноября до конца 2024 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Подобное решение ЦБ принял в рамках «зеркалирования» регулярных операций Министерства финансов (Минфина) РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. В то же время Центробанк продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты. Подобные меры, как утверждает регулятор, должны поспособствовать снижению волатильности на финансовом рынке.

Решение об отказе от закупок иностранной валюты на внутреннем рынке ЦБ принял на фоне стремительного падения курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро. Курс национальной валюты стабильно слабел к американской и европейской расчетным единицам на протяжении последних дней, а в среду, 27 ноября, он пробил несколько психологических отметок.

На внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара в моменте сначала превысил отметку 110 рублей, а затем достиг 115 рублей. В свою очередь, европейская валюта на пике укрепилась до уровня 120 рублей. Однако ближе к 18:15 по московскому времени котировки ведущих мировых валют заметно снизились. Курс евро к этому времени опустился до отметки 117,7 рубля, а курс доллара — до 111,8 рубля. Несмотря на это, прирост котировок американской валюты к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,97 процента, евро — 6,45 процента.