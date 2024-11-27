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18:25, 27 ноября 2024Экономика

ЦБ начал принимать меры по укреплению рубля

ЦБ не будет покупать иностранную валюту на российском рынке до конца 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) приняло решение не осуществлять закупки иностранной валюты на российском рынке в период с 28 ноября до конца 2024 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Подобное решение ЦБ принял в рамках «зеркалирования» регулярных операций Министерства финансов (Минфина) РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. В то же время Центробанк продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты. Подобные меры, как утверждает регулятор, должны поспособствовать снижению волатильности на финансовом рынке.

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Решение об отказе от закупок иностранной валюты на внутреннем рынке ЦБ принял на фоне стремительного падения курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро. Курс национальной валюты стабильно слабел к американской и европейской расчетным единицам на протяжении последних дней, а в среду, 27 ноября, он пробил несколько психологических отметок.

На внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара в моменте сначала превысил отметку 110 рублей, а затем достиг 115 рублей. В свою очередь, европейская валюта на пике укрепилась до уровня 120 рублей. Однако ближе к 18:15 по московскому времени котировки ведущих мировых валют заметно снизились. Курс евро к этому времени опустился до отметки 117,7 рубля, а курс доллара — до 111,8 рубля. Несмотря на это, прирост котировок американской валюты к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,97 процента, евро — 6,45 процента.

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