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17:55, 6 декабря 2024Экономика

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Банк России снизил официальный курс доллара до 99,42 рубля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Официальный курс доллара, установленный Банком России на выходные и понедельник, 9 декабря, опустился ниже отметки в 100 рублей впервые с 19 ноября, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Курс американской валюты упал почти на четыре рубля — с 103,38 до 99,42 рубля, европейская также снизилась — со 109,78 до 106,3 рубля.

Российская валюта за неделю полностью отыграла потери, понесенные после введения санкций США против российских банков, о влиянии которых говорил, в частности глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Закрепившись выше 100 рублей доллар продолжил расти, достигнув к 28 ноября 109,58 рубля (на форексе доходил до 114,5), евро тогда тоже вырос до значительных 116,14 рубля. После этого курсы двинулись в обратном направлении под влиянием мер Центробанка и стабилизации ситуации с трансграничными расчетами, которая привела к перебоям с поступлением валюты. Утром 6 декабря доллар на внебиржевом рынке вернулся к значениям менее 100 рублей.

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