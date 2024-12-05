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16:41, 5 декабря 2024Экономика

Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

Силуанов: ситуация с рублем и внешними расчетами стабилизируется через неделю
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Ситуация с курсом рубля и внешними расчетами, ставшая волатильной на фоне санкций США против Газпромбанка, стабилизируется в ближайшее время, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил министр, положение дел стабилизируется, российские участники внешнеэкономической деятельности находят возможности для расчетов. «Я думаю, что это неделя--две, еще одна неделька и все будет в порядке», — прокомментировал он.

Также Силуанов отметил, что не видит необходимости в повышении объема продажи валютной выручки. Ранее такие меры вводились для поддержания курса рубля, однако в нынешней ситуации аналитики полагают, что повышение нормативов возврата валюты не даст такого эффекта, поскольку ее репатриацию затрудняют западные санкции, а не решения самих экспортеров.

После того как 28 ноября доллар вырос до 109,58 рубля (на форексе доходил до 114,5), а евро — до 116,14, их официальные курсы двинулись в обратном направлении. На торгах 5 декабря, то есть неделю спустя, доллар приближался к отметке в 100 рублей.

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