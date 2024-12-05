Доллар подешевел до 100 рублей

Курс доллара на Форексе опустился до 100 рублей

Курс доллара на Форексе (ForEX, Foreign Exchange) опустился до уровня в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С утра стоимость доллара оценивалась в 103,47 рубля. Позже ее цена упала на 3,07 процента. На минимуме стоимость американской валюты опускалась до отметки в 100,3 рубля.

Курс европейской валюты тем временем также пошел на снижение. Торги открылись на отметке в 110,35 рубля за евро. Позднее курс упал на 3,76 процента. Минимальная стоимость евро на момент написания материала составила 106,14 рубля.

В конце ноября отечественная валюта преодолела важные психологические отметки 100 за доллар и 110 за евро и снизилась до минимумов 2022 года. Это произошло на фоне введения новых санкций со стороны США, коснувшихся значительного числа российских банков.

На максимуме цена доллара поднималась до 109,57 рубля, евро — до 116,14 рубля, а юаня — до 14,83 рубля. Чтобы повлиять на курсы, Центробанк принял решение остановить закупки иностранной валюты на российском рынке в рамках бюджетного правила в период с 28 ноября до конца 2024 года. После этого рубль начал укрепляться.

Глава банка ВТБ Андрей Костин предположил, что российская валюта стабилизируется на уровне чуть выше 100 рублей за доллар. В свою очередь, зампред Центробанка Филипп Габуния заявил, что у регулятора есть возможности снизить риски резкого ослабления рубля, если текущая ситуация будет угрожать стабильности.

