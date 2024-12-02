Костин назвал уровень стабилизации курса доллара

Глава ВТБ Костин: курс доллара стабилизируется на уровне чуть выше 100 рублей

Курс российской валюты, корректирующийся после резкого падения, стабилизируется на уровне чуть выше 100 рублей за доллар, заявил Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, произошедший скачок курса был «во многом эмоциональным всплеском», произошедшим на фоне введения американских санкций в отношении российских банков. При этом Костин отметил, что на кредитную организацию колебания стоимости западных валют сейчас не оказывают того влияния, которое наблюдалось во времена, когда «половина баланса банка была в долларах».

Причинами ослабления рубля ранее называли снижение поступления на рынки иностранной валюты. Эксперты указывали, что в ближайшие месяцы возврат к уровням около 100 рублей за доллар вполне возможен, но в краткосрочной перспективе «волатильность может быть очень высокой».

На форексе доллар на прошлой неделе доходил до 114,5 рубля. Официальный курс, который устанавливает Банк России, превышал 109,5 рубля, а сейчас составляет 107,74 рубля.