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18:33, 28 ноября 2024Экономика

Банк России поднял официальный курс доллара выше 109,5 рубля

Официальный курс евро вырос в России более чем на три рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Банк России в очередной раз резко поднял официальные курсы иностранных валют. Как следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ, доллар прибавил более полутора рублей, а евро поднялся сразу на 3,05 рубля.

Таким образом, курс американской валюты, установленный на 29 ноября, составит 109,58 рубля, европейской — 116,14 рубля. При этом китайский юань даже немного снизился (до 14,67 рубля), потеряв 17 копеек по сравнению со вчерашними 14,84.

На фоне предпринятых Центробанком мер, а также комментариев представителей российских властей, включая президента РФ Владимира Путина, призвавшего граждан не волноваться из-за курсов, рубль в четверг скорректировался после вчерашнего резкого падения. Сначала доллар опустился на форексе ниже 110 рублей, а к моменту написания материала на рынке он находился на уровне 108,25 рубля, то есть ниже, чем установленный ЦБ РФ.

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