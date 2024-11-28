Путин заявил об отсутствии поводов для паники из-за ситуации с рублем

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля под контролем, волноваться на этот счет не нужно. Он также объяснил колебания курса.

27 ноября Центробанк установил официальный курс доллара в размере более 108 рублей впервые с 17 марта 2022 года. В тот же день на международном рынке Forex доллар превышал 114 рублей.

По словам Путина, колебания курса рубля определяются многими факторами. Это связано с платежами в бюджет, ценами на нефть. «Тут очень много факторов сезонного характера», — сказал президент.

В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану Владимир Путин президент России

Российский лидер также высказался о росте цен в стране. По его словам, данные Центробанка об уровне инфляции в размере 8,5 процента — реальны. Он добавил, что инструменты сдерживания инфляции могут быть разными, но решение о ключевой ставке — за Банком России.

Рубль смог частично отыграть падение

Во второй половине дня 28 ноября цена доллара скорректировалась до 110,18 рубля. Центробанк также начал осуществлять шаги по спасению курса нацвалюты. В частности, 27 ноября было объявлено о решении не осуществлять закупки иностранной валюты на российском рынке до конца 2024 года. Решение ЦБ принял на фоне стремительного падения курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро. В тот день курс национальной валюты пробил несколько психологических отметок.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Кандидат экономических наук Андрей Бархота отмечал, что падение курса рубля к ведущим мировым валютам наложилось на аномально высокие процентные ставки, проблемы с экспортом продукции и значительный уровень неопределенности. По его словам, российская экономика столкнулась с «идеальным штормом». На резкое ослабление курса рубля, как указал эксперт, могли повлиять и действия спекулятивных игроков на финансовом рынке. Они пытаются запастись иностранной валютой — долларами и евро — на случай дальнейшей девальвации рубля.

В Госдуме объяснили падение курса рубля повышением ключевой ставки

Такую причину валютных изменений назвал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014-м году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили», — пояснил он.

По словам парламентария, единственное возможное направление массовых инвестиций — валютный рынок. На эти деньги покупается валюта, а поскольку спрос на валюту резко растет, курс рубля падает.

Экономист Михаил Беляев между тем выразил мнение, что ослабление рубля требует экстренных мер для стабилизации. Он отметил, что движение рубля вниз началось, так как он стал реагировать на то, что экономика на будущий год втягивается в рецессию. «Нужно предпринимать экстренные меры. А это прекращение торгов, сделок», — высказался Беляев.