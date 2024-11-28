Курс доллара опустился ниже 110 рублей

Курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 110 рублей

После ослабления, особенно усилившегося в предыдущие два дня, рубль на торгах в четверг, 28 ноября, частично отыгрывает вчерашнее падение. Курс российской валюты рос к доллару почти на 3 процента, опускаясь в моменте ниже 110 рублей. Как свидетельствуют данные торгов, на рынке Форекс доллар доходил до 109,9 рубля. К моменту написания материала он скорректировался до 110,18 рубля.

Тем не менее фиксирующийся на Форексе курс все еще значительно превышает установленный накануне Центробанком официальный. Для доллара он составил 108,01 рубля, для евро — 113,09 рубля (торгуется сейчас по 116,14).

Регулятор также начал осуществлять шаги по спасению курса нацвалюты. В частности, в среду было объявлено о решении не осуществлять закупки иностранной валюты на российском рынке до конца 2024 года.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты ранее оценили возможный вклад в рост цен резкого ослабления рубля — подъем курса доллара на 20 рублей мог прибавить к инфляции около 2,4 процента, а уже через три-шесть месяцев возможен новый виток удорожания зарубежных товаров, закладываемый в связи с ситуацией на рынках импортерами.