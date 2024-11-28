Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 28 ноября 2024Экономика

Путин оценил ситуацию с курсом рубля

Путин: оснований для паники из-за курса рубля точно нет
Кирилл Луцюк

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ситуация с курсом рубля находится под контролем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что оснований для паники точно нет. Кроме того, он сказал, что колебания курса рубля связаны в числе прочего с платежами в бюджет и сезонными изменениями.

Ранее сообщалось, что рубль смог частично отыграть падение, случившееся 27 ноября. Во второй половине дня 28 ноября цена доллара скорректировалась до 110,18 рубля.

Объясняя случившееся, экономист Андрей Бархота заявил, что стремительное падение курса российской валюты наложилось на высокие процентные ставки, сложности с экспортом продукции и серьезный уровень неопределенности. Эту ситуацию он охарактеризовал как «идеальный шторм».

Рубль начал укрепляться на фоне мер Банка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца текущего года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

      Ремонт флагмана Huawei оказался дороже iPhone 16

      Мужчина проник на частную территорию больше тысячи раз и назвал это своим хобби

      У россиянки попытались силой украсть коляску с младенцем

      В России заявили о начале охоты «Орешника» на Зеленского

      На Западе оценили роль Путина в сдерживании третьей мировой войны

      Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

      Фигурант дела о подземной экскурсии в Москве частично признал вину

      Нацбанк Казахстана бросился спасать тенге от девальвации

      Возбуждено уголовное дело на директора лицея за домогательства к ученику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше