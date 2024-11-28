Путин оценил ситуацию с курсом рубля

Путин: оснований для паники из-за курса рубля точно нет

Ситуация с курсом рубля находится под контролем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что оснований для паники точно нет. Кроме того, он сказал, что колебания курса рубля связаны в числе прочего с платежами в бюджет и сезонными изменениями.

Ранее сообщалось, что рубль смог частично отыграть падение, случившееся 27 ноября. Во второй половине дня 28 ноября цена доллара скорректировалась до 110,18 рубля.

Объясняя случившееся, экономист Андрей Бархота заявил, что стремительное падение курса российской валюты наложилось на высокие процентные ставки, сложности с экспортом продукции и серьезный уровень неопределенности. Эту ситуацию он охарактеризовал как «идеальный шторм».

Рубль начал укрепляться на фоне мер Банка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца текущего года.