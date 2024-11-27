Рубль укрепился на фоне одного решения Банка России

Рубль укрепился на фоне сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты

Курс рубля начал укрепляться на фоне мер Центрального банка (ЦБ) России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 18:55 цена за доллар упала до отметки в 113,15 рубля. Кроме того, по данным на 18:00 по московскому времени, курс юаня снижался на 1,3 процента после роста днем и составил 14,48 рубля. К 18:25 курс юаня ускорил снижение и составлял 14,407 рубля.

Банк России сообщил, что с 28 ноября и до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. При этом регулятор продолжит проводить операции по продаже валюты. Ожидается, что данные меры должны помочь снизить волатильность на российском финансовом рынке.

Ранее кандидат экономических наук Андрей Бархота связал резкое ослабление рубля с «идеальным штормом» в российской экономике. Он также напомнил, что на прошлой неделе власти США расширили список антироссийских санкций и включили в него одну из крупнейших финансовых организаций РФ — «Газпромбанк».