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16:47, 28 ноября 2024Экономика

Путин высказался об инфляции и ключевой ставке

Путин: данные по инфляции в 8,5 % от ЦБ реальны
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение относительно роста цен в стране. По его словам, данные ЦБ об уровне инфляции в размере 8,5 процента — реальны. Высказывания главы страны приводит РИА Новости.

Также президент указал, что инструменты сдерживания инфляции могут быть разными, однако решение о ключевой ставке остается за Центробанком.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключил, что в декабре регулятор пойдет на очередное повышение ключевой ставки. К концу декабря темпы роста потребительских цен в России могут вплотную приблизиться к верхней границе обновленного прогноза в размере 8,5 процента.

В свою очередь, заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что ставка вырастет до 23 процентов.

В конце октября руководство ЦБ подняло планку сразу на 200 базисных пунктов, до рекордного 21 процента годовых.

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