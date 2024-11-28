Путин высказался об инфляции и ключевой ставке

Путин: данные по инфляции в 8,5 % от ЦБ реальны

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение относительно роста цен в стране. По его словам, данные ЦБ об уровне инфляции в размере 8,5 процента — реальны. Высказывания главы страны приводит РИА Новости.

Также президент указал, что инструменты сдерживания инфляции могут быть разными, однако решение о ключевой ставке остается за Центробанком.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключил, что в декабре регулятор пойдет на очередное повышение ключевой ставки. К концу декабря темпы роста потребительских цен в России могут вплотную приблизиться к верхней границе обновленного прогноза в размере 8,5 процента.

В свою очередь, заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что ставка вырастет до 23 процентов.

В конце октября руководство ЦБ подняло планку сразу на 200 базисных пунктов, до рекордного 21 процента годовых.