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11:03, 28 ноября 2024Экономика

В ЦБ оценили возможность повышения ключевой ставки в декабре

Советник главы ЦБ Тремасов: регулятор рассмотрит повышение ставки в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) на декабрьском заседании будет рассматривать вопрос очередного повышения ключевой ставки после ее роста до рекордных 21 процента годовых в конце октября. Об этом заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, его слова приводит «Интерфакс».

Совет директоров Банка РФ рассмотрит подобный вариант в связи с усиливающимся инфляционным давлением на российскую экономику. Тремасов отметил, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в стране приблизятся к верхней границе прогнозного диапазона, то есть, к 8,5 процента. Он не исключил, что к концу декабря инфляция может превысить эту отметку, однако вряд ли отклонение будет сильным.

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Подобное обстоятельство может заставить регулятора пойти на дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое состоится 20 декабря. Однако в настоящее время окончательное решение еще не определено, резюмировал Тремасов.

Ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал рекордное повышение ключевой ставки. По его словам, велика вероятность того, что совет директоров ЦБ поднимет планку еще на 200 базисных пунктов с нынешнего уровня. В этом случае ставка поднимется до рекордных 23 процентов. Ранее руководство регулятора резко повысило свой прогноз по инфляции в России на 2024 год с 6,5-7 до 8-8,5 процента годовых. Именно ускорение темпов роста потребительских цен вынудило ЦБ поднять ставку до 21 процента в конце октября. По состоянию на 25 ноября, как отметили в Минэкономразвития, годовая инфляция в стране ускорилась до 8,78 процента.

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