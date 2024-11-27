В России ускорился рост цен

Минэкономразвития: годовая инфляции в России ускорилась до 8,78 процента

По состоянию на 25 ноября годовая инфляция в России ускорилась и достигла отметки в 8,78 процента. Об этом сообщается в докладе Министерства экономического развития (Минэкономразвития) РФ «О текущей ценовой ситуации».

Для сравнения, по состоянию на 18 ноября, прирост потребительских цен в России составил 8,68 процента. Таким образом, за неделю инфляция в годовом выражении увеличилась на 0,1 процентного пункта (п.п.), следует из данных ведомства.

В продовольственном сегменте инфляция незначительно снизилась. Если к 18 ноября темпы роста цен в этом секторе составляли 0,73 процента,м то к 25 числу — оказались на уровне в 0,66 процента. Темпы роста стоимости плодоовощной продукции за отчетный период сократились до 3,8 процента. Минэк, в частности, зафиксировал снижение темпов роста цен на картофель, огурцы и помидоры. Что касается непродовольственного сегмента, то инфляция в этом секторе составила 0,15 процента против 0,12 процента неделей ранее. В свою очередь, динамика в секторе услуг замедлились на 0,08 п.п., до 0,17 процента.

При этом Центробанк (ЦБ) придерживается противоположной позиции по поводу текущей ценовой ситуации в России. В конце октября совет директоров регулятора поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Руководство ЦБ объяснило свое решение в первую очередь возросшим инфляционным давлением на российскую экономику. Регулятор также резко повысил собственный прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5 процента, хотя в июле ожидал показатель в диапазоне от 6,5 до 7 процентов.