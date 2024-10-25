Центробанк резко повысил прогноз по инфляции

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5 процента

По итогам 2024 года инфляция в России достигнет 8-8,5 процента, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность поднялся до 9,8 процента в пересчете на год. Об этом говорится в сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки до рекордных 21 процента годовых.

На прошлом заседании, 13 сентября, Банк России предположил, что инфляция по итогам года может превысить июльский прогноз 6,5-7,0 процента годовых, но не указал, насколько резко.

Текущие расчеты показывают, что в 2024 году рост цен превысит прошлогодний. Также пересмотрен прогноз по инфляции на 2025 год. Теперь ЦБ ожидает роста цен в размере 4,5-5 процентов, чтобы в 2026 году прийти к таргету в четыре процента.

Подавляющее большинство аналитиков указывало, что сохраняющийся уровень инфляции, а также растущие инфляционные ожидания станут поводом для повышения ставки. Большинство из них ожидало роста до 20 процентов годовых, что стало бы повторением исторического максимума, но Банк России решил действовать более жестко.

Одной из причин в сообщении назван представленный проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который предусматривает увеличение расходов. При этом сигнал, данный ЦБ в сообщении, предусматривает очередное повышение ставки на следующем заседании, которое состоится 20 декабря.