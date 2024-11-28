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10:32, 28 ноября 2024Экономика

В ВТБ спрогнозировали рекордное повышение ключевой ставки

Первый зампред ВТБ Пьянов спрогнозировал рост ключевой ставки до 23 % в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам декабрьского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности поднимет ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордных 23 процентов годовых. Такой прогноз дал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время ключевая ставка составляет 21 процент. Пьянов ожидает, что руководство ЦБ резко поднимет его на ближайшем заседании и сохранит рекордный уровень «на протяжении всего 2025 года». «Мы прогнозируем повышение ключевой ставки в декабре до 23 процентов», — резюмировал первый зампред ВТБ.

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В конце сентября Пьянов прогнозировал повышение ключевой ставки до 23 процентов годовых в случае роста инфляции до восьми процентов. Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что по состоянию на 25 ноября темпы роста потребительских цен в России достигли отметки в 8,78 процента. В свою очередь, ЦБ до этого резко повысил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год с 6,5-7 процентов до 8-8,5 процента.

Ранее он счел аномальным потерю чувствительности кредитного портфеля по юридическим лицам, в отличие от физических лиц, к росту ключевой ставки. Пьянов назвал подобное поведение представителей российского бизнеса странным. Такая реакция предпринимателей, по его словам, только увеличивает вероятность дальнейших ограничений регулятора. Аномальными, по мнению Пьянова, являются и рекордные заимствования отечественных финансовых организаций у ЦБ. Эту особенность он связал с тем, что у кредитных организаций хронически не хватает собственной ликвидности. Чтобы охладить ситуацию, руководство регулятора может пойти на дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

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