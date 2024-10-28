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13:24, 28 октября 2024Экономика

Стало известно об аномалиях на российском финансовом рынке

Первый зампред ВТБ Пьянов назвал пять аномалий на российском финансовом рынке

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На российском финансовом рынке в настоящее время наблюдается сразу пять аномалий. Об этом во время звонка с журналистами рассказал первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет Forbes.

Первой из них он назвал привлечение депозитов по ставкам выше ключевой, в крайнем случае надбавка достигает уже трех процентных пунктов. Традиционно наблюдается обратная картина, но нынешний тренд стал доминирующим.

В качестве второй аномалии Пьянов указал на потерю чувствительности кредитного портфеля по юридическим лицам, в отличие от физических лиц, к росту ключевой ставки. Речь идет о том, что бизнес продолжает активно занимать на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. По его словам, такое поведение только увеличивает вероятность дальнейших ограничений регулятора.

Третьим моментом стала нерелевантность метрик денежного рынка. В частности, ставка RUONIA (оценивает ставку кредитования банками друг друга на один день) потерял актуальность. На межбанковском рынке больше не нужны те инструменты пассивов, цену которых меряет эта ставка, так что краткосрочную ликвидность оценивать нечем.

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Нестандартным остается и поведение процентной кривой, из которой видно, что ставки по краткосрочным фиксированным инструментам выше, чем по долгосрочным. Такая ситуация может возникать на рынке время от времени, но в России она держится уже больше года, то есть вкладчикам выгоднее обойтись без длительных вложений.

Пятой аномалией Пьянов назвал рекордные заимствования российских банков у ЦБ ради того, чтобы уложиться в норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ). Эту особенность зампред ВТБ объяснил тем, что у кредитных организаций хронически не хватает собственной ликвидности.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган предупредил о формировании условий для стагфляции в российской экономике, то есть высокой инфляции одновременно с падением экономики.

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      Платон Щукин
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