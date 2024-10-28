В России предупредили о возможности «идеального шторма» в экономике

Инвестбанкир Коган предупредил об «идеальном шторме» в экономике РФ в 2025 году

В 2025 году на фоне действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств в России формируется «идеальный шторм». Об этом в своем Telegram-канале пишет инвестиционный банкир Евгений Коган.

Под «идеальным штормом» понимают совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых усиливает общий негативный эффект. По мнению экономиста, речь идет о падении ВВП, причем размер падения — «вопрос более чем творческий».

Коган объяснил, что на такое развитие событий намекают сразу несколько факторов. Во-первых, Центробанк пообещал проводить жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). По итогам заседания совета директоров регулятора 25 октября не только ставка выросла до рекордного уровня, но и прогноз по ней был пересмотрен в сторону резкого увеличения.

Во-вторых, ожидается жесткая фискальная политика, то есть рост доходов государства (это деньги, которые забирают у населения и бизнеса) будет превышать рост расходов. Третьей причиной банкир назвал жесткую макропруденциальную политику, в рамках которой ради снижения рисков будет среди прочего ужесточаться выдача кредитов населению и бизнесу. И, наконец, свое влияние окажет отмена льготной ипотеки, что существенно скажется на строительном секторе через падение спроса и цен.

По мнению Когана, рынок не в полной мере осознает мрачные перспективы этих факторов. Хотя вероятен вариант, когда не только рост цен не остановится, но и экономика начнет падать, что называется стагфляцией. Банкир уверен, что чрезмерное ужесточение условий не может не закончиться банкротством предприятий.

Ранее он сравнил решение по ставке с ядерной бомбой для российской экономики, которую Центробанк решил применить из-за того, что прошлые менее радикальные меры борьбы с инфляцией не сработали. Между тем глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупреждал, что даже при ставке 19 процентов годовых большинство предприятий могут обанкротиться.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не видит возможностей для проведения менее жесткой ДКП, потому что экономика находится в состоянии сильного перегрева, что чревато кризисом.