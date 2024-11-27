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15:29, 27 ноября 2024Экономика

Экономист высказался о будущем рубля после резкого ослабления

Экономист Беляев: курс рубля скорректируется после резкого роста
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ослабление рубля требует экстренных мер для стабилизации, считает экономист Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, как будет меняться курс нацвалюты после резкого изменения в ноябре.

«Движение рубля вниз началось, поскольку он стал реагировать на то, что экономика на будущий год втягивается в рецессию. А национальная валюта — это отражение экономики. Мы постепенно вползаем в рецессивное состояние. Даже по прогнозам официальных ведомств, темпы роста на будущий год не превышают 2 процентов, что и равняется рецессии», — сказал экономист.

Центробанк, как напомнил Беляев, устанавливает курс на основании внебиржевых показателей. В последнее время он занижался стабильно без прочных экономических причин, что, в том числе, спровоцировало реакцию общества.

Курс доллара от TradingView

«Народ у нас очень чувствителен в этом отношении. И, в подобных случаях, все всегда бросаются в скупку валюты. Еще чуть-чуть и может начаться ажиотаж, очередная биржевая паника. Курс уже сейчас балансирует на грани срыва», — заметил Беляев.

По его мнению, в ближайшее время курс доллара к рублю может резко взлететь, а затем, после спада ажиотажа, несколько скорректироваться, но не до прежних значений. Экономист допустил, что новый курс американской валюты может составить порядка 110 рублей.

«Нужно предпринимать экстренные меры. А это прекращение торгов, сделок», — заключил Беляев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал ослабления рубля к доллару и евро с резким повышением ключевой ставки. По итогам октябрьского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) поднял планку сразу на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых.

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