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18:55, 29 ноября 2024Экономика

ЦБ заявил о наличии «арсенала» для стабилизации рубля

Зампред ЦБ Габуния заявил об «арсенале» мер для снижения рисков ослабления рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

У руководства Центробанка (ЦБ) есть «арсенал» мер для снижения рисков резкого ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам, если нынешняя волатильность будет угрожать стабильности российской финансовой системы. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния, его слова приводит ТАСС.

Он не стал уточнять, какие конкретно инструменты входят в состав этого «арсенала», но отметил, что экстренных мер в части денежно-кредитной политики (ДКП) пока не требуется. Это обусловлено тем, что в настоящее время угроз стабильности финансовой системы РФ нет. «Ключевая ставка продолжает выполнять свою функцию», — заявил зампред ЦБ.

Габуния добавил, что волатильность, продолжающаяся на российском валютном рынке на протяжении последней недели, была вызвана усилением санкционного давления со стороны западных стран. В результате ужесточения ограничений на внутреннем рынке РФ возник дисбаланс предложения валюты.

Однако ЦБ, по его словам, вовремя отреагировал на усиление волатильности, отказавшись до конца 2024 года скупать иностранную валюту на внутреннем рынке. В то же время, напомнил Габуния, регулятор продолжит продавать валюту в рамках бюджетного правила. Эти меры, как ожидают в ЦБ, должны помочь стабилизировать курс рубля после резкого ослабления в конце ноября. Нынешнюю волатильность он назвал «очень краткосрочной». «Фундаментальное значение имеет именно долгосрочная динамика курса рубля», — заключил Габуния.

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ЦБ прекратил скупать иностранную валюту на внутреннем рынке РФ с 28 ноября. Решение было принято в рамках «зеркалирования» регулярных операций Министерства финансов (Минфина) РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Пойти на такую меру руководство ЦБ решило на фоне резкого ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам.

В среду, 27 ноября, на внебиржевом рынке Forex курсы доллара и евро пробили несколько психологических отметок. Курс американской валюты сначала преодолел отметку в 110 рублей, а затем вплотную подобрался к уровню в 115 рублей. В свою очередь, курс евро на пике превысил планку в 120 рублей. Однако после решения ЦБ прекратить скупку иностранной валюты на российском рынке курс национальной валюты стал постепенно укрепляться. На внебиржевом рынке Forex ближе к 18:45 по московскому времени за доллар давали чуть больше 106 рублей, за евро — чуть меньше 112 рублей.

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