Официальные курсы доллара и евро снизились третий раз подряд

Банк России понизил официальный курс доллара до 106,19 рубля

Банк России после резкого ослабления курса рубля, произошедшего на прошлой неделе, третий раз подряд снизил официальные курсы доллара и евро, следует из опубликованных на сайте регулятора данных.

После того как 28 ноября доллар вырос до 109,58 рубля, а евро — до 116,14, их курсы двинулись в обратном направлении. В итоге во вторник курс американской валюты установили на уровне 106,19 рубля (на 99 копеек ниже, чем накануне), а европейская снизилась на 78 копеек, до 112,02 рубля.

«Восходящей динамике рубля, вероятно, продолжает способствовать постепенное улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая могла временно ухудшиться из-за недавнего введения санкций против Газпромбанка», — прокомментировал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, страна уже нашла с российской стороной решение почти всех проблем, возникших из-за введенных американцами ограничений.

Как ранее отмечала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, динамика курса рубля будет зависеть от скорости адаптации к новым санкциям — в ближайшие месяцы возврат к уровням около 100 рублей за доллар вполне возможен, но в краткосрочной перспективе «волатильность может быть очень высокой».