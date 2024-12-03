Официальные курсы доллара и евро снизились третий раз подряд

Банк России после резкого ослабления курса рубля, произошедшего на прошлой неделе, третий раз подряд снизил официальные курсы доллара и евро, следует из опубликованных на сайте регулятора данных.
После того как 28 ноября доллар вырос до 109,58 рубля, а евро — до 116,14, их курсы двинулись в обратном направлении. В итоге во вторник курс американской валюты установили на уровне 106,19 рубля (на 99 копеек ниже, чем накануне), а европейская снизилась на 78 копеек, до 112,02 рубля.
«Восходящей динамике рубля, вероятно, продолжает способствовать постепенное улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая могла временно ухудшиться из-за недавнего введения санкций против Газпромбанка», — прокомментировал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.
По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, страна уже нашла с российской стороной решение почти всех проблем, возникших из-за введенных американцами ограничений.
Как ранее отмечала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, динамика курса рубля будет зависеть от скорости адаптации к новым санкциям — в ближайшие месяцы возврат к уровням около 100 рублей за доллар вполне возможен, но в краткосрочной перспективе «волатильность может быть очень высокой».