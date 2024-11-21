Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:45, 21 ноября 2024Экономика

Официальный курс доллара закрепился выше 100 рублей

Банк России повысил официальный курс доллара до 100,68 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22 ноября, вырос на 46 копеек, до 100,68 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Таким образом, доллар закрепился выше отметки в 100 рублей, которую он преодолел во вторник впервые с октября 2023 года.

Снижается рубль и к другим ведущим мировым валютам. Евро вырос на 27 копеек, до 106,08 рубля, юань — на 6 копеек, до 13,88 рубля.

По словам аналитиков, курс доллара в районе 100 рублей является закономерным ввиду формирования дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта. Кроме того, американская валюта в целом укрепляется на фоне успешной президентской кампании Дональда Трампа — с конца сентября доллар к корзине мировых валют вырос примерно на шесть процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о применении новейших ракет

      Самый скандальный номинант Трампа отказался от своей должности

      Американский баскетболист развеял мифы соотечественников о России

      Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

      60-летний Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма

      Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет

      Известный 74-летний телеведущий получил тяжелые травмы из-за падения с холма

      Обнаружена древнейшая алфавитная письменность

      У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

      В Китае заявили о резком росте закупок российской гречихи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше