Официальный курс доллара закрепился выше 100 рублей

Банк России повысил официальный курс доллара до 100,68 рубля

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22 ноября, вырос на 46 копеек, до 100,68 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Таким образом, доллар закрепился выше отметки в 100 рублей, которую он преодолел во вторник впервые с октября 2023 года.

Снижается рубль и к другим ведущим мировым валютам. Евро вырос на 27 копеек, до 106,08 рубля, юань — на 6 копеек, до 13,88 рубля.

По словам аналитиков, курс доллара в районе 100 рублей является закономерным ввиду формирования дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта. Кроме того, американская валюта в целом укрепляется на фоне успешной президентской кампании Дональда Трампа — с конца сентября доллар к корзине мировых валют вырос примерно на шесть процентов.