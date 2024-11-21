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09:30, 21 ноября 2024Экономика

Скорость и перспективы ослабления рубля оценили

«Ведомости»: рост курса доллара выше 100 рублей связан с дефицитом валюты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Центробанк второй день подряд устанавливает курс доллара на уровне выше 100 рублей, причем в прошлом году американская валюта преодолевала эту отметку только трижды. Аналитики в комментарии «Ведомостям» оценили, как долго рубль будет оставаться на таком уровне.

Экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин указал, что на валютном рынке сформировался дисбаланс спроса и предложения, который и давит на рубль. Смягчение требований по продаже валюты экспортерами привело к снижению объемов валютных торгов на Мосбирже. Не исключено, что компании решили задерживать выручку на иностранных счетах и платят налоги из процентных доходов и кредитов, взятых в рублях.

Экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов полагает, что дефицит валюты, а значит, и ослабление рубля с учетом нынешней структуры финансовой системы сохранится до ослабления санкционного режима. На него влияет сложность репатриации валютной выручки и сложившаяся специфика валютных счетов российских компаний.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов напомнил, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа сама по себе двигает доллар вверх. С конца сентября доллар к корзине мировых валют (DXY) вырос примерно на шесть процентов.

При этом летом эффективный обменный курс рубля с корректировкой на инфляцию был несколько крепче нормы, поэтому текущее ослабление выглядит довольно естественным явлением.

Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков также указал, что глобальное укрепление доллара влияет на стоимость нефти и других сырьевых товаров. И пусть Россия фактически отрезана от мировых финансовых рынков, цены на энергоресурсы влияют на курс рубля непосредственно. Также на российскую валюту продолжают давить геополитические риски, особенно если речь идет об эскалации боевых действий на Украине или введении новых пакетов санкций.

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По словам Коныгина, у правительства нет поводов беспокоиться по поводу рубля, потому что только рост курса доллара на один рубль принесет в бюджет в пересчете на год около 100 миллиардов рублей. В бюджет заложен доллар по цене 96,5 рубля, также при долларе по сто рублей можно будет получить дополнительно 350 миллиардов рублей.

Однако Латыпов не согласен с таким подходом, потому что ослабление рубля даст проинфляционный эффект, а значит, властям придется индексировать расходы бюджета. Кроме того, Центробанк может дополнительно поднять ключевую ставку.

Рябов считает неизбежной девальвацию рубля в 2025 году, основной вопрос только в ее скорости. В настоящее время речь идет о контролируемом процессе, хотя надо принимать во внимание отсутствие биржевых торгов. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин согласен с тем, что среднесрочные перспективы у рубля не радужные.

Ранее Telegram-канала MMI отметил, что российская валюта приблизилась к отметке, после которой курс сильно влияет на инфляцию. Речь идет о разнице между ростом курса доллара и инфляцией за последние пять лет. В прошлые годы в момент, когда разница превышает десять процентов (в настоящее время — девять процентов), рост цен заметно ускоряется, особенно если ослабление идет быстрыми темпами.

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