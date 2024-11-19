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19:21, 19 ноября 2024Экономика

Курс рубля назвали одной из причин для роста ключевой ставки

MMI: курс рубля Центробанка приблизился к опасной для ускорения инфляции отметке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Официальный курс доллара Банка России впервые более чем за год превысил 100 рублей, причем и в прошлом году выше этого уровня он находился в течение трех дней. По оценке Telegram-канала MMI, российская валюта приблизилась к отметке, после которой курс сильно влияет на инфляцию.

Речь идет о разнице между ростом курса доллара и инфляцией за последние пять лет. К настоящему времени она достигла 9 процентов, а влияние начинается с 10 процентов. Год назад в августе-октябре разрыв достигал 15 процентов, именно в этот момент цены быстро пошли вверх. Соответственно, сейчас ситуация движется к опасной зоне.

«Движение курса вверх может резко ускорить рост цен, особенно если это будет быстрое движение (1-2 рубля за день)», — отмечают эксперты.

Причиной такой ситуации они называют сохраняющийся перегретый спрос. Речь идет о том, что предложение импортных товаров слишком мало для потребностей рынка. В целом, констатируется в сообщении, этот аргумент служит дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря.

Ранее 19 ноября во время выступления на пленарной сессии в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала прекратить спекуляции по поводу снижения ключевой ставки и игнорирования роста цен. По ее словам, если бы не действия регулятора, инфляция с начала года могла бы превысить 30 процентов, а рост цен в первую очередь бьет по самым незащищенным слоям населения.

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