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18:08, 19 ноября 2024Экономика

Официальный курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые более чем за год

Банк России поднял официальный курс доллара до 100,03 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Банк России повысил курс доллара на девять копеек, до 100,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ.

Как отмечает «Интерфакс», официальный курс американской валюты превысил отметку в 100 рублей в первый раз с 10 октября 2023 года. Евро также подорожал, прибавив 27 копеек, до 105,73 рубля.

В пятницу, 15 ноября, Центробанк зафиксировал его на уровне 99,9971 рубля, то есть 100 рублей ровно. В понедельник стоимость американской валюты снизилась на 6 копеек и вот теперь она поднялась выше психологической отметки впервые более чем за год.

По словам аналитиков, курс доллара в районе 100 рублей является закономерным ввиду формирования дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта.

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