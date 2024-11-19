Официальный курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые более чем за год

Банк России поднял официальный курс доллара до 100,03 рубля

Банк России повысил курс доллара на девять копеек, до 100,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ.

Как отмечает «Интерфакс», официальный курс американской валюты превысил отметку в 100 рублей в первый раз с 10 октября 2023 года. Евро также подорожал, прибавив 27 копеек, до 105,73 рубля.

В пятницу, 15 ноября, Центробанк зафиксировал его на уровне 99,9971 рубля, то есть 100 рублей ровно. В понедельник стоимость американской валюты снизилась на 6 копеек и вот теперь она поднялась выше психологической отметки впервые более чем за год.

По словам аналитиков, курс доллара в районе 100 рублей является закономерным ввиду формирования дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта.