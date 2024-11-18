Центробанк опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара до 99,94 рубля

Банк России впервые с 12 ноября повысил официальный курс национальной валюты — с установленного в прошедшую пятницу уровня в размере 100 рублей за доллар регулятор скорректировал его до 99,94 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ.

Также снизились курсы других ключевых мировых валют. Евро опустился на 25 копеек, до 105,46 рубля, юань — на 4 копейки, до 13,76 рубля.

Ранее эксперты назвали курс американской валюты в районе 100 рублей новой нормой и «нашей реальностью на ближайшие один-два квартала минимум». По словам аналитиков, соответствующие процессы являются закономерными ввиду формирования дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта.