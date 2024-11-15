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17:41, 15 ноября 2024Экономика

Банк России поднял официальный курс доллара до 100 рублей

Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евро
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Банк России установил на 16-18 ноября официальный курс доллара на уровне 99,9971 рубля, то есть 100 рублей ровно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Курс американской валюты вырос по сравнению со вчерашними 99,02 рубля на 98 копеек, евро прибавил 1,21 рубля, до 105,71 рубля за единицу. Юань увеличился на 14 копеек, его курс составил 13,8 рубля.

Доллар поднимался выше 100 рублей на форексе уже в четверг. Курс американской валюты в районе этой отметки эксперты называют новой нормой, отмечая при этом, что «резкой и быстрой» девальвации нацвалюты не ожидается.

По словам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, курс доллара в 100 рублей и выше является «нашей реальностью на ближайшие один-два квартала минимум». В свою очередь ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева в беседе с РБК отметила, что преодоление этой отметки является закономерным процессом ввиду формирования дефицита валюты. «Важное место имеет фактор валютной составляющей по внешнеторговым расчетам — в импорте доля иностранной валюты больше, плюс существуют сложности с его оплатой, что повышает его стоимость и, как следствие, формирует больший спрос на валюту», — указала специалист.

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