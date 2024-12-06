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12:22, 6 декабря 2024Экономика

Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 100 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Курс доллара опускался в пятницу утром, 6 декабря, на внебиржевом рынке ниже 100 рублей, свидетельствуют данные торгов. На минимуме его межбанковское значение достигало 99,5 рубля, а к моменту написания материала скорректировалось до 100,13 рубля.

После того как 28 ноября доллар вырос до 109,58 рубля (на форексе доходил до 114,5), а евро — до 116,14, их официальные курсы двинулись в обратном направлении, и уже неделю спустя доллар приближался к отметке в 100 рублей.

Российская валюта отыграла потери, понесенные после введения санкций США против российских банков, отмечают эксперты «БКС Экспресс».

Говоря о проблемах, возникших с расчетами у российских участников внешнеэкономической деятельности, глава Минфина РФ Антон Силуанов накануне указал, что ситуация уже стабилизируется. «Еще одна неделька и все будет в порядке», — прокомментировал он.

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