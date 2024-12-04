Инфляция в России ускорила рост

Минэкономразвития сообщило об ускорении недельной инфляции до 0,5 процента

В период с 26 ноября по 2 декабря инфляция в России достигла 0,5 процента, что свидетельствует о значительном ускорении — в прошлую неделю она составляла 0,36 процента. Об этом говорится в материале «О текущей ценовой ситуации» от Минэкономразвития.

Отдельно в секторе продовольственных товаров рост цен достиг 0,68 процента, а на плодоовощную продукцию темпы инфляции упали до 3,57 процента.

Остальные продукты питания подорожали на 0,43 процента. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,30 процента, что в два раза выше, чем на прошлой неделе.

Такая картина по росту цен становится дополнительным фактором в пользу повышения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Центробанка 20 декабря. В октябре после повышения до рекордного 21 процента регулятор ставил в качестве верхней границы 23 процента, но эксперты еще до новых данных по инфляции не исключали более жесткого решения сразу или в начале следующего года.

Telegram-канал MMI предположил, что на нынешний результат повлияло падение курса рубля, которое пришлось именно на неделю, попавшую в статистику. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов выразил надежду, что российская валюта сама вернется с нынешних 104,2 рубля за доллар в диапазон 96-97 рублей, исходя из которого верстался бюджет.

Ранее сегодня, 4 декабря, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время дискуссии на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отмечала, что, несмотря на сверхжесткую денежно-кредитную политику, инфляция даже не думает останавливаться, поэтому ни о каком снижении ставки не может идти и речи, а новое повышение — вполне возможно.

Позднее президент Владимир Путин на том же форуме потребовал от правительства и регулятора справиться с инфляцией, но таким образом, чтобы не допустить падения доходов граждан и регионов. При этом глава государства признал, что рост цен с начала года достиг 8,8 процента.