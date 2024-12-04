Путин рассказал об ускорении инфляции до 8,8 процента в годовом выражении

По состоянию на начало декабря инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 8,8 процента. Об этом на инвестиционном форуме банка ВТБ рассказал президент страны Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

По его словам, рост цен следует сдерживать, но сейчас его уровень можно оценить как достаточно высокий. Добиться позитивных результатов, считает глава государства, можно скоординированной политикой правительства и Центробанка.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о призыве или пожелании, а о прямом руководстве к действию, что, уверен Путин, прекрасно понимают обе упомянутые структуры. Глава государства напомнил, что бороться с инфляцией нужно не допуская снижения расходов граждан и доходов бюджетов регионов.

Магистральным ответом на рост цен президент назвал увеличение объема предложения на рынке, чтобы отечественные производства смогли удовлетворить спрос населения и бизнеса. В связи с этим он попросил правительство внимательнее оценивать адресатов помощи, выделяемой в той или иной форме из бюджета.

На октябрьском заседании Центробанк скорректировал прогноз по инфляции к концу года до 8-8,5 процента годовых. Однако в ноябре рост цен существенно ускорился, так что, уверены аналитики, регулятору придется пересматривать ожидания. На этом фоне участники рынка уверены в повышении ключевой ставки в декабре до 22-23 процентов.

Ранее на этом же форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что ни о каком снижении ставки речи идти не может, а повышение — вероятно. В свою очередь, зампред ВТБ Дмитрий Пьяных предположил, что ставка вырастет до 23 процентов и продержится на таком уровне весь 2025 год.