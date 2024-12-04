Центробанк резко повысил курс рубля

Курсы доллара и евро от Банка России упали почти на два рубля

Банк России резко повысил курс рубля по отношению к доллару и евро на четверг, 5 декабря. Обе валюты подешевели почти на два рубля — до 104,23 и 110,2 рубля соответственно. Информация опубликована на сайте регулятора.

Юань подешевел с 14,55 рубля, до 14,25 рубля. Тем не менее все три валюты остаются дороже уровней, на которых находились до 27 ноября, когда случилось резкое падение рубля.

На максимуме доллар доходил до 109,57 рубля, евро — до 116,14 рубля, а юань — до 14,83 рубля. Все пиковые с марта 2022 года значения были достигнуты в конце прошлой недели. Эксперты отмечали, что одной из главных причин стали новые санкции США, которые, в отличие от предыдущих, ударили по экспортным доходам.

Глава банка ВТБ Андрей Костин предположил, что российская валюта стабилизируется на уровне чуть выше 100 рублей за доллар. В свою очередь, зампред Центробанка Филипп Габуния в пятницу, 29 ноября, указал, что у регулятора есть возможности снизить риски резкого ослабления рубля, если текущая ситуация будет угрожать стабильности.

Одной из таких мер стало решение остановить закупки иностранной валюты на российском рынке в рамках бюджетного правила в период с 28 ноября до конца 2024 года. С того момента рубль начал укрепляться.