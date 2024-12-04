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19:37, 4 декабря 2024Экономика

В Минфине понадеялись на коррекцию курса рубля

Силуанов выразил надежду на возврат доллара к значениям около 96-97 рублей
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПрогноз курса рубля
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Минфин рассчитывает, что национальная валюта вскоре вернется к плановым значениям на уровне 96-97 рублей за доллар. Об этом в беседе с РБК на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Надеемся, что курс вернется к прогнозированным уровням», — признался глава Минфина. В федеральный бюджет на 2025 год был заложен более крепкий курс рубля, чем имеется на данный момент, добавил он.

В законе о бюджете, который президент РФ Владимир Путин подписал в конце ноября, среднегодовой курс доллара к рублю оценен на уровне 96,5 рубля. На уровне ста рублей доллар, согласно прогнозам Минэкономразвития, должен оказаться в 2026 году.

В среду, 4 декабря, Центробанк резко повысил курс рубля по отношению к доллару и евро на четверг. Доллар при этом подешевел до 104,23 рубля, евро — до 110,2 рубля. На 30 копеек, до 14,25 рубля, снизилась цена юаня. Однако все эти валюты продолжили находиться на отметке, превышающей уровни 27 ноября, когда рубль резко обвалился.

В конце ноября отечественная валюта преодолела важные психологические отметки 100 за доллар и 110 за евро и снизилась до минимумов 2022 года. Это произошло на фоне введения новых санкций со стороны США, коснувшихся значительного числа российских банков.

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