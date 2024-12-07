Костин назвал сроки снижения ключевой ставки в России

Глава ВТБ Костин: снижение ключевой ставки произойдет в конце 2025 года

Снижение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) России произойдет не раньше конца 2025 года при условии, что Банк увидит снижение инфляции в стране. Такие сроки в эфире телеканала «Россия-1» назвал глава ВТБ Андрей Костин.

«Если тренд изменится и ЦБ увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года», — сказал он.

Костин подчеркнул, что ЦБ продолжает «жестко» транслировать российскому обществу и бизнесу свой план держать ключевую ставку на высоком уровне. По его мнению, в ближайшее время она может повыситься до 23 процентов. При этом он признался, что «уважает» руководство ЦБ за то, что оно взяло «всю ответственность за антиинфляционную программу на себя».

Ранее бывший министр финансов России Михаил Задорнов оценил возможность Банка России повлиять на курс рубля. По его словам, у регулятора остались только два инструмента — это ключевая ставка, которую тот активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования.