Возможности Банка России повлиять на курс рубля оценили

Экс-министр финансов РФ Задорнов назвал слабыми возможности ЦБ влиять на рубль

Банк России еще может косвенно воздействовать на курс рубля, но «в отсутствии золотовалютных резервов» это будут очень и очень слабые импульсы. Об этом на XXII Российском облигационном конгрессе заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов, передает РИА Новости.

По его словам, в этих условиях у регулятора остались только два инструмента для борьбы с инфляцией — это ключевая ставка, которую тот активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования. Второй способ рано или поздно, уверен экономист, ЦБ начнет применять и для корпоративного кредитования, которое не замедляется.

Задорнов выразил уверенность, что 20 декабря регулятор поднимет ставку до 23 процентов годовых, причем рынок уже осознал этот факт и смирился.

Ранее свои прогнозы в сторону повышения ставки до 23 процентов пересмотрели и другие эксперты, причем некоторые из них полагают, что это не предел. Так, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предположил, что в текущей ситуации рост ставки на два процентных пункта может оказаться недостаточным.

В конце октября Банк России поднял ставку с 19 до рекордных 21 процента годовых, не исключив при этом, что к концу года параметр достигнет 23 процентов. Однако с того момента инфляция в России вышла за обозначенные пределы, недельный рост не только не замедлился, но даже ускорился до максимальных с июля, когда повлияли тарифы, 0,5 процента.

На этом фоне советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов признал, что к концу года, скорее всего, инфляция превысит девять процентов, потому что уже сейчас в годовом выражении рост цен превзошел такой уровень. Соответственно, ухудшение ситуации может потребовать более жесткой реакции в денежно-кредитной политике.

