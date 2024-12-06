В Банке России анонсировали превышение официального прогноза инфляции

Тремасов: с очень высокой вероятностью инфляция превысит официальный прогноз ЦБ

Инфляция в РФ в 2024 году почти наверняка превысит октябрьскую оценку Банка России. Об этом со ссылкой на комментарий советника главы регулятора Кирилла Тремасова сообщает ТАСС.

«С учетом тех данных, пока это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз», — анонсировали в ЦБ.

Уточнив, что речь идет о его собственном мнении, Тремасов предположил, что уровень роста цен может подняться в текущем году выше 9 процентов. Также он отметил, что абсолютной уверенности в том, что ключевая ставка начнет снижаться в 2025 году сейчас нет, а для прогнозов по ее динамике нужно следить за отклонением экономики от базового прогноза Центробанка.

В начале недели зампред ЦБ Алексей Заботкин, подтвердил, что рост цен в стране находится «вблизи или выше верхней границы» актуального прогноза ЦБ в 8,0-8,5 процента. Это было еще до публикации данных Минэкономразвития, согласно которым рост цен с 26 ноября по 2 декабря значительно ускорился, составив 0,5 процента.