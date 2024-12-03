В Банке России прокомментировали ситуацию с ростом цен в стране

Зампред ЦБ Заботкин признал отсутствие замедления инфляции в России

В Банке России признали отсутствие замедления инфляции. Как отметил зампред регулятора Алексей Заботкин, которого цитирует РИА Новости, «значимого охлаждения не происходит», а рост цен в стране находится «вблизи или выше верхней границы» актуального прогноза ЦБ в 8,0-8,5 процента.

«Совет директоров исходил в момент обновления прогноза в октябре именно из того, что в четвертом квартале темпы роста останутся положительными, но станут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами этого года», — прокомментировал Заботкин. Он уточнил, что пересмотр указанного коридора планируется в феврале, по результатам 2024 года.

Центробанк озвучил указанный прогноз по инфляции в конце октября, хотя уже на предыдущем заседании совета директоров предпологалось, что рост цен по итогам года может превысить июльский прогноз 6,5-7,0 процента годовых.

Согласно текущей оценке, обнародованной Минэкономразвития, на 25 ноября инфляция составляет 8,78 процента в годовом выражении. Как указывал в середине ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, инфляция растет в устойчивой части потребительской корзины, что является «не очень хорошим сигналом».

На фоне произошедшего на прошлой неделе значительного ослабления рубля эксперты допускают что рост цен в России окажется выше отметки в 9 процентов, а некоторые считают, что из-за ситуации с курсами инфляция может дойти до двузначных показателей.