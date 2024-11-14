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18:58, 14 ноября 2024Экономика

В Банке России увидели в росте цен не очень хороший сигнал

В ЦБ РФ на фоне роста цен в октябре-ноябре заявили о не очень хорошем сигнале
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Рост цен в России продолжается весьма высокими темпами — в октябре рост устойчивых компонентов инфляции ускорился, в ноябре ее темпы сохраняются. Об этом заявил советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, которого цитирует «Интерфакс».

Как объяснил представитель регулятора, инфляция растет в «устойчивой части потребительской корзины, где цены более плавно меняются». В этом в Банке России увидели «не очень хороший сигнал».

С 29 октября по 5 ноября инфляция составила в РФ 0,19 процента против 0,27 процента неделей ранее, годовая также замедлилась — с 8,61 до 8,53 процента.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, помесячная инфляция выросла в прошлом месяце с сентябрьских 0,48 процента до 0,75 процента преимущественно из-за роста цен на продовольствие. В частности, в РФ в последнее время значительно дорожают сливочное масло и в целом молочная продукция.

На фоне такой динамики эксперт допустила новое повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров Центробанка — до 23 процентов годовых. Ранее в самом ЦБ назвали такой шаг не предопределенным, но весьма вероятным.

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