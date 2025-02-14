Банк России спрогнозировал снижение инфляции в 2025 году

ЦБ: Инфляция в России снизится до 7,0–8,0 % в 2025 году

Инфляция в России замедлится в текущем году до 7-8 процентов, а к цели в 4 процента вернется в 2026-м, следует из пресс-релиза Центробанка, посвященного принятому 14 февраля решению оставить ключевую ставку на прежнем уровне.

Указанный прогноз регулятор озвучил «с учетом проводимой денежно-кредитной политики». На 10 февраля он оценил годовую инфляцию в РФ в 10 процентов. «Текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими», — говорится в сообщении.

В ЦБ также отметили, что рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, но при этом «более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению».

В заявлении указано, что в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) в экономике, чем прогнозировалось в октябре, когда Центробанк в предыдущий раз повысил ключевую ставку до 21 процента годовых.

Ранее признаком того, что ключевая ставка не будет повышена в эту пятницу назвали резкое сокращение заимствований банков у ЦБ РФ. Также сообщалось, что ценовые ожидания российских предприятий снизились в феврале после довольно продолжительного роста.