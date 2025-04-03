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13:24, 3 апреля 2025Экономика

Банк России удвоит ежедневные продажи валюты

ЦБ в период с 7 апреля по 12 мая увеличит продажи валюты до 10,5 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневные продажи валюты Банком России вырастут почти в два раза, до 10,46 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Минфина по нефтегазовым доходам за март и планам по дополнительным нефтегазовым доходам на апрель.

В связи с тем, что мартовский объем доходов оказался на 65,6 миллиарда ниже ожидаемого, а прогноз на следующий месяц предусматривает превышение базовых доходов только на 29,7 миллиарда рублей, на продажу валюты направят эквивалент 35,9 миллиарда рублей или 1,6 миллиарда в сутки.

Прошлые месяцы ведомство в рамках бюджетного правила направляло средства на покупку валюты. Однако с учетом операций зеркалирования Центробанка, который с начала года каждый день продает валюту на 8,86 миллиарда рублей, сумма все равно получалась отрицательной, так что о переходе к продажам валюты говорить нельзя.

Минфин объяснил низкие доходы за март сокращением добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозом и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) по итогам 2024 года. При этом более высокий курс рубля, из-за которого аналитики ожидали падения доходов, не упомянут.

В марте налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортная пошлина, который компании платят каждый месяц, существенно сократились. НДПИ от продажи нефти упал почти на четверть — 776,5 миллиарда рублей против 1,049 триллиона и 1,029 триллиона в январе и феврале, а от продажи газа — почти в два раза по сравнению с январем (77,4 миллиарда против 143,8 миллиарда рублей).

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