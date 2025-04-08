Минфин признал падение нефтегазовых доходов России

Минфин России сообщил о падении нефтегазовых доходов в первом квартале на 9,8 %

По итогам первого квартала 2025 года нефтегазовые доходы федерального бюджета упали на 9,8 процента в годовом выражении, до 2,642 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Ненефтегазовые доходы выросли на 10,6 процента, до 6,408 триллиона рублей. Если учитывать официальную инфляцию, которая по итогам 2024 года составила 9,52 процента, то реальный рост составил около процента, в то время как падение нефтегазовых доходов достигло 17 процентов.

Дефицит бюджета за три месяца составил 2,173 триллиона рублей или 1 процент от ВВП, что почти в два раза больше, чем запланировано по итогам года (1,173 триллиона рублей).

Годом ранее дефицит по итогам первого квартала был на 1,89 миллиарда рублей выше. В Минфине подчеркивают, что текущий результат не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса.

Ранее сообщалось, что стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals приблизилась к 50 долларам за баррель, что на 20 долларов меньше, чем заложено в бюджете.

