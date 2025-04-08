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12:53, 8 апреля 2025Экономика

В Минфине заявили о резком росте расходов российского бюджета

Минфин: Расходы федерального бюджета в январе-марте выросли год к году на 24,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Как следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета в первом квартале 2025 года, объем госрасходов вырос в январе-марте почти на четверть (год к году на 24,5 процента), составив 11,224 триллиона рублей. Об этом заявили в Минфине РФ.

По итогам первых двух месяцев 2025 года показатель оценивался в 8,05 триллиона рублей при доходах бюджета в 5,34 триллиона. С учетом того, что за отчетный период доходы выросли до 9,017 триллиона, соотношение потраченного и полученного государством в марте оказалось профицитным.

В ведомстве отметили, что динамика исполнения бюджетных расходов в феврале-марте замедлилась до плюс 9,1 процента к тому же периоду 2024-го. Это произошло после резкого роста финансирования расходов в январе на 64,1 процента, который связывали «с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам».

Министерство констатировало, что в целом в текущем году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе, а также с учетом дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования. Пока объем последних составляет 6,408 триллиона рублей, превышая на 10,6 процента прошлогодние уровни.

Ранее во вторник стало известно, что Минфин намерен более строго следить за расходованием госсредств. Согласно утвержденному правительственной комиссией законопроекту, контроль над получателями бюджетных денег планируется расширить, распространив его на всех участников системы казначейских платежей.

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