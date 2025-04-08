Минфин захотел строже следить за расходом бюджетных денег

«Ведомости»: Минфин захотел мониторить всех участников казначейских платежей

Министерство финансов России задумало по новому следить за тем, как расходуются бюджетные деньги. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в Бюджетный кодекс, который подготовило это ведомство.

Если предложения Минфина будут приняты, то мониторинг распространят на всех участников системы казначейских платежей. Речь идет о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических лицах (производителях товаров, работ и услуг). Отмечается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующий документ.

В настоящее время мониторинг распространяется лишь на участников казначейского сопровождения — прямых получателей средств по государственным контрактам, договорам о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2025 года суммарные расходы российского бюджета превысили совокупные доходы.