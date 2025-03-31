Расходы российского бюджета оказались гораздо выше доходов

Дефицит федерального бюджета в январе-феврале составил 3,8 трлн рублей

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные расходы российского бюджета оказались гораздо выше совокупных доходов. Об этом свидетельствуют данные Казначейства РФ.

За отчетный период расходы федерального бюджета составили примерно 7,764 триллиона рублей, тогда как доходы — только 3,923 триллиона. Таким образом, дефицит госказны в январе-феврале достиг отметки в 3,841 триллиона. Достигнутый результат значительно превысил предварительную оценку Министерства финансов (Минфина).

Два ведомства резко разошлись в оценке доходов. В Минфине ранее указали, что за первые два месяца 2025 года в госказну поступили в общей сложности 5,34 триллиона рублей. Расходы за этот период, по информации ведомства, составили 8,05 триллиона. В результате разница между оценками дефицита федбюджета Казначейства и Минфина составила примерно 1,14 триллиона рублей.

Эксперты связывают значительное превышение расходов российского бюджета над доходами в первую очередь с растущими тратами военно-промышленного комплекса. Схожая динамика наблюдалась и в 2024 году. За 12 месяцев прошлого года дефицит бюджета составил 3,5 триллиона, или 1,7 процента ВВП. В Минфине также отмечали рекордный рост госрасходов в начале 2025-го. В результате дефицит бюджета по итогам января превысил запланированный на весь год показатель почти в полтора раза.