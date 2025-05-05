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08:34, 5 мая 2025Экономика

Цены на нефть рухнули

Цена на сорт нефти Brent упала ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В начале торгового дня в понедельник, 5 мая, июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель, что произошло впервые с 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость сорта WTI падала до 55,4 доллара за баррель. До краткосрочного падения месячной давности на таком уровне нефтяные котировки находились четыре года назад, в марте 2021 года.

Падение более чем на три процента по сравнению с концом прошлой недели обусловлено вторым по счету жестким решением ОПЕК+. Как и месяц назад участники соглашения договорились повысить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, что в три раза больше, чем было запланировано, и превзошло ожидания рынка.

По данным СМИ, инициатором жестких мер стала Саудовская Аравия, занимающая ключевое положение в ОПЕК, а двигать ей могли сразу два мотива. Одним из них стало желание наказать страны-нарушители, в первую очередь Ирак и Казахстан, которые на постоянной основе добывали больше, чем им положено по квоте.

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Также Эр-Рияд может пытаться наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом, который призывал ОПЕК опустить цены на нефть несколько месяцев назад. Тогда реакции на его обращение не последовало, но второе подряд резкое увеличение добычи полностью совпадает с тем, к чему призывал глава Белого дома.

Майское решение показало твердость намерений Саудовской Аравии и ее готовность какое-то время мириться с низкими ценами на сырье, чтобы не терять долю на рынке. Низкая себестоимость добычи позволяет королевству проще переносить период низких цен, в то время как, например, в США добыча в ряде месторождений будет нерентабельной.

Ранее сообщалось, что на фоне падения цен на нефть правительство России пересмотрело параметры бюджета. В частности, его дефицит по итогам года вырос в три раза, до 3,79 триллиона рублей или 1,7 процента ВВП. Изменения связано как с ростом предполагаемых расходов, так и с падением предполагаемых нефтегазовых доходов.

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